Частота переменного тока равна 50 Гц.Чему равен период колебаний переменного тока в сети?
Физика
Частота переменного тока равна 50 Гц.Чему равен период колебаний переменного тока в сети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебаний и частота колебаний взаимно обратные числа. По-этому, период колебаний равен: T= 1/ν = 0.02 (c)
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