Я хочу стать врачом терапевтом кто такой врач терапевт
Окружающий мир
Я хочу стать врачом терапевтом кто такой врач терапевт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоже самое что и педиатр педиатр это детский врач
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