287:2, 245:2, 483:2,647:2 397:3, 365:3 ,694:3 ,968:3 деление с остатком

Математика
287:2, 245:2, 483:2,647:2 397:3, 365:3 ,694:3 ,968:3 деление с остатком
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