Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с горки. Оцените, как??й из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. ПОМОГИ...

География

Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с горки. Оцените, как??й из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Автор: Гость