Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с горки. Оцените, как??й из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. ПОМОГИ...
География
Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с горки. Оцените, как??й из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 -нет препятствий (кустов, деревьев) -он скатится в застывшее болото, а не в реку (река может не застыть полностью) думаю так
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