Зачастую массовые выступления сопровождаются хулиганскими действиями.Какие из этих действий могут быть рассмотрены как преступные? По ОБЖ 5 класс!Срочно! Огромное спасибо!!

Другие предметы

Зачастую массовые выступления сопровождаются хулиганскими действиями.Какие из этих действий могут быть рассмотрены как преступные? По ОБЖ 5 класс!Срочно! Огромное спасибо!!

Автор: Гость