Зачастую массовые выступления сопровождаются хулиганскими действиями.Какие из этих действий могут быть рассмотрены как преступные? По ОБЖ 5 класс!Срочно! Огромное спасибо!!
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Зачастую массовые выступления сопровождаются хулиганскими действиями.Какие из этих действий могут быть рассмотрены как преступные? По ОБЖ 5 класс!Срочно! Огромное спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Драка,оскорбление....
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