Краткая биография Сурова и Ушакова!
Обществознание
Краткая биография Сурова и Ушакова!
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икацию, военную историю и иностранные языки, занимался литературным творчеством, философией и историей. Свой слабый от рождения организм закалял физическими упражнениями. Был необыкновенно трудолюбив.Начал службу капралом в лейб-гвардии Семеновского полка. В 1754 г. произведен в офицеры и направлен поручиком в Ингерманландский пехотный полк.Служил в Военной коллегии.С 1758 г. (во время Семилетней войны) находился на штабных и командных должностях, участвовал в Кунерсдорфском сражении (1759 г.), во взятии Берлина (1760 г.) и Кольберга (1761 г.). В 1762 г. произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного, в 1763 г. — командиром Суздальского пехотного полка (до 1769 г.). В 1764—1765 гг. составил и ввел в действие «Полковое учреждение» — наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат.В мае — июне 1773 г отряд Суворова дважды форсировал Дунай и разбил турок у Туртукая. В августе 1774 г. по приказу императрицы Екатерины II направлен с войсками для подавления восстания под руководством Е.И.Пугачева, сопровождал захваченного в плен Пугачева в Симбирск.В 1774—1786 гг. командовал дивизиями и корпусами в различных районах России; руководил сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны Крыма.В 1778 г. предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана попытка Турции развязать новую войну в невыгодной для России международной обстановке.В 1786 г. Суворов был произведен в генерал-аншефы.В 1788 г. участвовал в осаде Очакова, где был ранен. В 1791—1794 гг. командовал различными соединениями в Финляндии и на Юге России, руководил строительством укреплений на границах империи. В августе 1794 г назначен командующим русскими войсками, направленными для подавления Польского восстания 1794 г.Импертарица Екатерина II, произведя Суворова в фельдмаршалы, в октябре 1795 г отозвала его из Польши. Приняв в 1796 г командование войсками на юге (в Тульчине), Суворов написал знаменитое произведение «Наука побеждать», в котором обобщил многолетний опыт обучения и воспитания войск. Критика павловского устава и отказ Суворова выполнить приказ императора Павла I привести подчиненные ему войска «в мой порядок» повлекли за собой увольнение Суворова из армии и ссылку в село Кончанское Новгородской губернии.В октябре 1799 г Павел I разорвал союз с Австрией и отозвал войска Суворова в Россию.Суворов вновь подвергся опале за нарушения «высочайшего устава» и вскоре умер.
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