Начертите окружность.Центр окружностиобозначте буквой О . Отметьте точки А и В на окружности. Проведите радиусы ОА и ОВ. С помощью транспортира найдитевеличину дуги АВ.

Геометрия

Начертите окружность.Центр окружностиобозначте буквой О . Отметьте точки А и В на окружности. Проведите радиусы ОА и ОВ. С помощью транспортира найдитевеличину дуги АВ.

Автор: Гость