Начертите окружность.Центр окружностиобозначте буквой О . Отметьте точки А и В на окружности. Проведите радиусы ОА и ОВ. С помощью транспортира найдитевеличину дуги АВ.

Геометрия
Начертите окружность.Центр окружностиобозначте буквой О . Отметьте точки А и В на окружности. Проведите радиусы ОА и ОВ. С помощью транспортира найдитевеличину дуги АВ.
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Автор: Гость
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Гость:
Молотить было несколько рдиполи
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