Из числе 33 12 15 44 20 выберите 4 числа из которых можно составить верную пропрцию

Математика
Из числе 33 12 15 44 20 выберите 4 числа из которых можно составить верную пропрцию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
33*20=44*15 для этих чисел выполняется основное свойство пропорции, значит из них можно составить верную пропорцию.
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