Из деревни вышел пешеход его скорость 5 км в час. Серез 2 часа из тойже деревни выехал велосипедист его скорость 10 км в час . Через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Только ответтье с решением!

Математика

Из деревни вышел пешеход его скорость 5 км в час. Серез 2 часа из тойже деревни выехал велосипедист его скорость 10 км в час . Через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Только ответтье с решением!

Автор: Гость