Из деревни вышел пешеход его скорость 5 км в час. Серез 2 часа из тойже деревни выехал велосипедист его скорость 10 км в час . Через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Только ответтье с решением!
Математика
Из деревни вышел пешеход его скорость 5 км в час. Серез 2 часа из тойже деревни выехал велосипедист его скорость 10 км в час . Через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Только ответтье с решением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*2= 10(км-)- прошол пешеход за2 часа 2 )10:10=1(ч)- велосипедист догонит пешехода Ответ: за 1 час
Гость:
1) 5 х 2 = 10 (км) - прошёл пешеход, пока не начал движение велосипедист. 2) 10 - 5 = 5 (км/ч) - скорость догоняния (скорость сокращения расстояния - на столько км вклосипедист сокращает растояние между ним и пешеходом за 1 час) А сократить нужно 10 км. 3) 10 : 2 = 2 (часа) Ответ: через 2 часа велосипедист догонит пешехода.
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