Из дупла выглянуло мордочка белки подчеркните главные члены предложения и обстоятельство

Русский язык
Из дупла выглянуло мордочка белки подчеркните главные члены предложения и обстоятельство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из дупла (обстоятельство, подчёркивается пунктир-точка) выглянула (сказуемое, подчёркивается двумя чертами) мордочка (подлежащее, подчёркивается одной чертой) белки. 
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