Із двох міст одночасно виїхали два мотоциклісти назустріч один одному. Один їхав ??і швидкістю 60км/год, другий 80км/год. Зустріч відбулася на відстані 40 км від середини шляху. Знайти відстань між містами?

Гость: Гость:

Пусть х (км) - вiдстань мiж мiстами, 0,5х - середина шляху. 0,5х - 40 (км) - проехал до встречи мотоциклист со скоростью 60 км/ч 0,5х + 40 (км) - проехал до встречи мотоциклист со скоростью 80 км/ч Уравнение: (0,5х - 40) : 60 = (0,5х + 40) : 80 - это пропорция (0,5х - 40) * 80 = (0,5х + 40) * 60 - свойство пропорции 40х - 3200 = 30х + 2400 40х - 30х = 2400 + 3200 10х = 5600 х = 5600 : 10 х = 560 Вiдповiдь: 560 км - вiдстань мiж мiстами. Проверка: (0,5 * 560 - 40) : 60 = (0,5 * 560 + 40) : 80 240 : 60 = 320 : 80 4 = 4 Через 4 часа они встретились на расстоянии 40 км от середины пути.