Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го-85км/ч второго -70км/x поезда встретились через 5 ч какое расстояние было между поездами за 2 ч до встречи?плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го-85км/ч второго -70км/x поезда встретились через 5 ч какое расстояние было между поездами за 2 ч до встречи?плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость