Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го-85км/ч второго -70км/x поезда встретились через 5 ч какое расстояние было между поездами за 2 ч до встречи?плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го-85км/ч второго -70км/x поезда встретились через 5 ч какое расстояние было между поездами за 2 ч до встречи?плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)85+70=155(км/ч) скорость сближения 2)155*5=775(км) между городами 3) 155*(5-2)=465(км) прошли за 2 часа до встречи 4) 775-465=310(км) -осталось за 2 часа до встречи
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