Из двух городов одновременно на встречу друг другу вышли два грузовика.Скоростью одного из них-65,4 км/ч,а скорость второго-на 10,8 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами,если грузовики встретились через 0,9 ч.
Математика
Из двух городов одновременно на встречу друг другу вышли два грузовика.Скоростью одного из них-65,4 км/ч,а скорость второго-на 10,8 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами,если грузовики встретились через 0,9 ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65,4-10,8=54,6 (км/ч) скорость второго 2) 54,6+65,4 =120 (км/ч) скорость сближения (их общая скорость) 3) 120* 0,9= 108 (км) - расстояние между городами Ответ: 108 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Составьте предложения, употребив в них указанные словосочетания. Потухший взгл??д, запущенный дом, распущенный ребёнок, сорванный голос, заснувш...
Математика