Из двух городов одновременно на встречу друг другу вышли два грузовика.Скоростью одного из них-65,4 км/ч,а скорость второго-на 10,8 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами,если грузовики встретились через 0,9 ч.

Математика

Из двух городов одновременно на встречу друг другу вышли два грузовика.Скоростью одного из них-65,4 км/ч,а скорость второго-на 10,8 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами,если грузовики встретились через 0,9 ч.

Автор: Гость