Синонимы к слову студёный
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Синонимы к слову студёный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозный,хллодный....
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