Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса .Скорость первого автобуса 58км/ч , второго - на 6км/ч больше . Какова длина пути между городами , если автобусы встретились через 7 ч ?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса .Скорость первого автобуса 58км/ч , второго - на 6км/ч больше . Какова длина пути между городами , если автобусы встретились через 7 ч ?

Автор: Гость