Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса .Скорость первого автобуса 58км/ч , второго - на 6км/ч больше . Какова длина пути между городами , если автобусы встретились через 7 ч ?

Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса .Скорость первого автобуса 58км/ч , второго - на 6км/ч больше . Какова длина пути между городами , если автобусы встретились через 7 ч ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
58+6=64 км/час скорость 2 автобуса                                                                         58+64=122 км/час скорость сближения автобусов                                                    122*7=854 км расстояние между городами
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