Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины.Расстояние ??ежду городами 300км.Скорость одной машины 60 км/ч, другой 70 км/ч.Какое расстояние будет между машинами через 2 ч

Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины.Расстояние ??ежду городами 300км.Скорость одной машины 60 км/ч, другой 70 км/ч.Какое расстояние будет между машинами через 2 ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+70=130 (км/ч) 2)130x2=260 (км) 3)300-260 (км) Ответ: (напиши сам:)
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