Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины.Расстояние ??ежду городами 300км.Скорость одной машины 60 км/ч, другой 70 км/ч.Какое расстояние будет между машинами через 2 ч

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали две машины.Расстояние ??ежду городами 300км.Скорость одной машины 60 км/ч, другой 70 км/ч.Какое расстояние будет между машинами через 2 ч

Автор: Гость