Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика.Скорость о??ного из них,4 км/ч, а скорость второго-на 10,8м км/я меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика.Скорость о??ного из них,4 км/ч, а скорость второго-на 10,8м км/я меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65,4 км/ч-10,8 км/ч=54,6 км/ч-скорость второго 2)54,6км/ч+65,4 км/ч=120км/ч-общая скорость 3)S=Vt S=0.9ч*120км/ч=108км-между городами
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