Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика.Скорость о??ного из них,4 км/ч, а скорость второго-на 10,8м км/я меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика.Скорость о??ного из них,4 км/ч, а скорость второго-на 10,8м км/я меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.

Автор: Гость