Здравствуйте. нужно по картинке на которой изображены, лягушка и три утки сидящие на пруду, придумать маленький рассказ. Помогите пожалуйста. задание для 4 класса.

Гость: Гость:

Жили в лесу хорошом Одна лягушка и три братья утки Жили они хорошо! Дружили с лягушкой! Играли, радовались! Им всегда было весело играть с лягушкой! Потому что Лягушка была весёлая, Доброй,и прыгучей! Так?