Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика. Скорость одного из них- 65,4 км/ч, а скорость второго- на 10,8 км/ч меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика. Скорость одного из них- 65,4 км/ч, а скорость второго- на 10,8 км/ч меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.
Ответ(ы):
Гость:
1)65,4-10,8=54,6(км/ч)-скорость второго2)65,+54,6=120(км/ч)-скорость сближения3)120•0,9=108(км)-расстояние между городамиОтвет:108 км.
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