Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика. Скорость одного из них- 65,4 км/ч, а скорость второго- на 10,8 км/ч меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика. Скорость одного из них- 65,4 км/ч, а скорость второго- на 10,8 км/ч меньше. Найдите расстояние между городами, если грузовики встретились через 0,9 ч.

Автор: Гость