Из двух городов , расстояние между которыми 660 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два теплохода и встретились через 10 ч.Скорость одного теплохода 31 км/ч. найди скорость другого теплохода.

Математика

Из двух городов , расстояние между которыми 660 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два теплохода и встретились через 10 ч.Скорость одного теплохода 31 км/ч. найди скорость другого теплохода.

Автор: Гость