Из двух городов , расстояние между которыми 660 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два теплохода и встретились через 10 ч.Скорость одного теплохода 31 км/ч. найди скорость другого теплохода.
Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 660 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два теплохода и встретились через 10 ч.Скорость одного теплохода 31 км/ч. найди скорость другого теплохода.
Ответ(ы):
Гость:
31*10=310 км прошел 1 теплоход 660-310=350 то есть скорость второго 350/10=35 км/ч
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