47.4 вычеслить площадь и периметр прямоугольника;еслм стороны прямоугольника рав??ы.
Математика
47.4 вычеслить площадь и периметр прямоугольника;еслм стороны прямоугольника рав??ы.
Ответ(ы):
Гость:
8мм и 5мм. булавка11
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