МНОГО БАЛЛОВ!!!! Номер 18:Вычислите. a)6*(-7); б)15*(-4); в)(-8)*5; г)(-9)*(-12); д)(-8)*(-1); е)(-1000)*4. Номер 19:Вычислите, используя свойства умножения. a)(-7)*(-13)*8; б)14*13*(-5); в)9*(-5)*12; г)(-20)*(-11)*1...
Математика
МНОГО БАЛЛОВ!!!! Номер 18:Вычислите. a)6*(-7); б)15*(-4); в)(-8)*5; г)(-9)*(-12); д)(-8)*(-1); е)(-1000)*4. Номер 19:Вычислите, используя свойства умножения. a)(-7)*(-13)*8; б)14*13*(-5); в)9*(-5)*12; г)(-20)*(-11)*1*10; д)(-1)*2*30*(-2); е)(-10)*(-20)*(-100). Номер 21:Укажите неверное равенство. a)1*(-a)=-a; б)(-1)*a=-a; в)(-1)*(-a)=-a.
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