Помогите пожалуйста, ответить на вопросы с 1 по 5 !!! Умоляю! мне очень срочно надо!!!

Биология
Помогите пожалуйста, ответить на вопросы с 1 по 5 !!! Умоляю! мне очень срочно надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 лепестки преимущественно сложные и чаще всего перистые или пальчатые (клевер, люпин), от одной до 20 и более пар листочков; весьма характерны для мотыльковых прилистники, свойственные большинству видов и иногда превосходящие размерами сами листочки (у гороха,вязела и многих других); весьма часты тоже и усики, как простые, так и ветвистые, заканчивающие собою черешки сложных листьев.Цветок в форме мотылькаОсновной отличительный признак подсемейства — неправильные двусимметричные цветки из пятидольной неопадающей чашечки и пятилепестного венчика мотылькового типа (лепестки вполне распустившегося цветка сходны с фигурой летящего мотылька — либо с фигурой лодки с вёслами и парусом, при этом пестик и тычинки лежат в «лодке»).Пестик один. Тычинок десять, из которых у большинства видов одна свободна, а девять срослись своими нитями (у разных родов и видов до различной высоты) в одну общую пластинку, облегающую пестик.Плод — большей частью типичный боб.

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