Доклад по обществознанию на тему: современная техника
Обществознание
Доклад по обществознанию на тему: современная техника
Ответ(ы):
Гость:
Напиши про компьютер про ноутбук про смартфон про The SIMS 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! разбери слова по составу поставить подрежьте оборвите меняйте промывайте подрезайте сохраняются положить добавить любят ...
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывез...