Доклад по обществознанию на тему: современная техника

Обществознание
Доклад по обществознанию на тему: современная техника
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Гость:
Напиши  про  компьютер  про  ноутбук про  смартфон  про    The  SIMS  4
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