Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))
Русский язык
Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))
Ответ(ы):
Гость:
Собрания(суш) редчайшего(прилагательное) были выпущены (глагол) десятки(наречие) различных (прилагательное ) словарей (сушествительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Геометрия
СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого тре...