Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))

Русский язык
Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собрания(суш) редчайшего(прилагательное) были выпущены (глагол) десятки(наречие) различных (прилагательное ) словарей (сушествительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Ответить
Геометрия
СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого тре...
Ответить
Русский язык
Дождик вылился из тучки,...... (надо продолжить )
Ответить
Обществознание
Какие предметы нужны доя ухода за животными живого уголка
Ответить
Математика
Первый мальчик поймал 12 рыб, ф второй 9. Всю рыбу они поделили на 3 равных части и од??у часть они отдали девочке. Сколько рыб отдали
Ответить