Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))

Русский язык

Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))

Автор: Гость