Дождик вылился из тучки,...... (надо продолжить )

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Дождик вылился из тучки,...... (надо продолжить )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дождик вылился из тучки, намочил собой колючки!
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