В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограмммов вишни в 3 такхпакетах? в 7 пакетах реши задачу с краткою записью помогите плииз
Математика
В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограмммов вишни в 3 такхпакетах? в 7 пакетах реши задачу с краткою записью помогите плииз
Ответ(ы):
Гость:
28/4 = 7 кг в одном пакете 7*3 = 21 кг в трёх таких пакетах 7*7 = 49 кг у семи таких пакетах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Журнал объявил конкурс детских рисунков, в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков. Сколько подписчиков у журнала, если редакция...
Английский язык
Русский язык
Математика
За 8 метров ткани заплатили 240000руб. сколько метров ткани можно купить на эту сумму, есле цена ткани будет в 2 раза больше?