В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограмммов вишни в 3 такхпакетах? в 7 пакетах реши задачу с краткою записью помогите плииз

Математика

В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограмммов вишни в 3 такхпакетах? в 7 пакетах реши задачу с краткою записью помогите плииз

Автор: Гость