Дагадайтися какие вопросы мистер Гривнуд задал своим ученикам? Прочитай ответы, запиши вопросы
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Дагадайтися какие вопросы мистер Гривнуд задал своим ученикам? Прочитай ответы, запиши вопросы
Ответ(ы):
Гость:
1) Do you like autumn? 2) Do we play tennis? 3) Can you ski and skate? 4) Has he get a bike? 5) Does she like spring?
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