Придумать предложение с устойчевым выражением ни жив ни мёртв
Русский язык
Придумать предложение с устойчевым выражением ни жив ни мёртв
Ответ(ы):
Гость:
После увиденного вчера, Паша был ни жив ни мертв.
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