Придумать предложение с устойчевым выражением ни жив ни мёртв

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Придумать предложение с устойчевым выражением ни жив ни мёртв
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
После увиденного вчера, Паша был ни жив ни мертв. 
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