Особенности жизни и занятия людей в горах
История
Особенности жизни и занятия людей в горах
Ответ(ы):
Гость:
Люди в горах в основном занимаются овцеводством или чем-то, что связано с разведением животных,которые дают шерсть или молоко.
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