Как выделить целую чать от дроби 65/19
Математика
Как выделить целую чать от дроби 65/19
Ответ(ы):
Гость:
65/19= 3.4210526316. ты в каком класе умник
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