Происхождение названия реки Бык, и к какому бассейну она принадлежит.
География
Происхождение названия реки Бык, и к какому бассейну она принадлежит.
Ответ(ы):
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Гидроним (речное название) Бык образовался благодаря народно-этимологическому переосмыслению старинного татарского названия одного из разветвлений Самары в ее верховье - Биюк- Самар, т. е. Большая Самара. Прилагательное Биюк (большой) было переосмыслено славянскими племенами на основе сближения с общеизвестным словом Бык. Название реки свидетельствует, что земли эти подвергались опустошительным набегам крымских татар и турок. Эта река сохранила легенды о затонувшем турецком корабле.
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