Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Русский язык
Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Ответ(ы):
Гость:
Пожар - корень, ник-суфф., и нулевое окончание, основа - все слово лыж-корень, ник -суфф. , нулев. оконч., основа - все слово гриб-корень, ник-суфф. ,нул. оконч., основа-грибник строи - корень, тель -суфф. Все основа, нулев. оконч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого тре...
Математика
Первый мальчик поймал 12 рыб, ф второй 9. Всю рыбу они поделили на 3 равных части и од??у часть они отдали девочке. Сколько рыб отдали