Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист

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Пожар - корень, ник-суфф., и нулевое окончание, основа - все слово лыж-корень, ник -суфф. , нулев. оконч., основа - все слово гриб-корень, ник-суфф. ,нул. оконч., основа-грибник строи - корень, тель -суфф. Все основа, нулев. оконч.