СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого треугольника .
Геометрия
СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого треугольника .
Ответ(ы):
Гость:
Площади относятся 16/9, а значит стороны относятся 4/3. Тогда стороны равны: (12*4)/3=16 - 1 сторона; (24*4)/3=32 - 2 сторона; (32*4)/3≈ 42.66 - 3 сторона
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