С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
Ответ(ы):
Гость:
10*8=80 (рейсов) 10 машин 80*5=400 ( тонн) 400*6=2400 (тонн) за 6 дней
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