С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Математика

С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Автор: Гость