С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Математика
С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10*8=80 (рейсов) 10 машин                                                                              80*5=400 ( тонн)                                                                                              400*6=2400 (тонн) за 6 дней
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