Помогите пожалуйста!!! разбери слова по составу поставить подрежьте оборвите меняйте промывайте подрезайте сохраняются положить добавить любят ПОЖАЛУЙСТА!!СРОЧНО!
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! разбери слова по составу поставить подрежьте оборвите меняйте промывайте подрезайте сохраняются положить добавить любят ПОЖАЛУЙСТА!!СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
Поставить по - приставка став - корень и - суффикс ть - окончание подрежьте под - приставка режь - корень те - окончание оборвите обо - приставка рв - корень и - суффикс те - окончание меняйте мен - корень яй - суффикс те - окончание промывайте про - приставка мы - корень вай - суффикс те - окончание подрезайте под - приставка рез - корень ай - суффикс те - окончание сохраняются сохран - корень я - суффикс ют - окончание ся - постфикс положить по - приставка лож - корень и - суффикс ть - окончание добавить добав - корень и - суффикс ть - окончание любят люб - корень ят - окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывез...
Русский язык
Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))
Русский язык
Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Геометрия
СРОЧНО !!!!Помогите!!!Отношение площадей двух подобных треугольников равно 16/9 , ф стороны второго равны 12см,24см,32см, Найти стороны первого тре...