Помогите пожалуйста!!! разбери слова по составу поставить подрежьте оборвите меняйте промывайте подрезайте сохраняются положить добавить любят ПОЖАЛУЙСТА!!СРОЧНО!

Гость: Гость:

Поставить по - приставка став - корень и - суффикс ть - окончание подрежьте под - приставка режь - корень те - окончание оборвите обо - приставка рв - корень и - суффикс те - окончание меняйте мен - корень яй - суффикс те - окончание промывайте про - приставка мы - корень вай - суффикс те - окончание подрезайте под - приставка рез - корень ай - суффикс те - окончание сохраняются сохран - корень я - суффикс ют - окончание ся - постфикс положить по - приставка лож - корень и - суффикс ть - окончание добавить добав - корень и - суффикс ть - окончание любят люб - корень ят - окончание