На вотрушке это н. ф.

Русский язык
На вотрушке это н. ф.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется нет. Потому что н.ф. будет вотрушка.
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