Математика 1 класс. решение с римскими цифрами.2+5=5(спичками) , должно быть 2 способа. Можно переложить одну спичку.1)1+5=6

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Математика 1 класс. решение с римскими цифрами.2+5=5(спичками) , должно быть 2 способа. Можно переложить одну спичку.1)1+5=6

Автор: Гость