Математика 1 класс. решение с римскими цифрами.2+5=5(спичками) , должно быть 2 способа. Можно переложить одну спичку.1)1+5=6
Математика
Математика 1 класс. решение с римскими цифрами.2+5=5(спичками) , должно быть 2 способа. Можно переложить одну спичку.1)1+5=6
Ответ(ы):
Гость:
Второй способ 1+4=5 ps: .......................................................
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