Из двух городов расстояние между которыми 777 км вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3 ч раньше и шёл со скоростью 75 км/ч поезда встретились через 4 ч после выхода второго поезд а с какой скоростью шёл...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 777 км вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3 ч раньше и шёл со скоростью 75 км/ч поезда встретились через 4 ч после выхода второго поезд а с какой скоростью шёл второй поезд

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