Из двух городов расстояние между которыми 777 км вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3 ч раньше и шёл со скоростью 75 км/ч поезда встретились через 4 ч после выхода второго поезд а с какой скоростью шёл...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 777 км вышли навстречу друг другу два поезда первый поезд вышел на 3 ч раньше и шёл со скоростью 75 км/ч поезда встретились через 4 ч после выхода второго поезд а с какой скоростью шёл второй поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+4=7(ч)-ехал первые поезд. 2) 75*7=525(км)-проехал первый поезд. 3) 777-525=252(км)-проехал второй поезд. 4) 252/4=63(км/ч) Ответ: скорость второго поезда равна 63км/ч.
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