Из двух клубков ниток связали три шапочки. Сколько шапочек можно связать из десят?? клубков ниток?

Математика
Из двух клубков ниток связали три шапочки. Сколько шапочек можно связать из десят?? клубков ниток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте СЛОЖНОЕ предложение со словом животное. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Заранее с??асибо! ;D
Ответить
Математика
В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? ре...
Ответить
Математика
Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъёмов и 6 км спусков. При спуске скорость лыжника возрастает на 2 км/ч, при подъёме на столько же падает...
Ответить
Русский язык
НУЖЕН СИНОНИМ К ФРАЗЕОЛОГИЗМУ ЧЕШУТ ЯЗЫК
Ответить
Алгебра
Срочно нужно((,помогите пожалуйста,и если не трудно напишите на листке)),пожалуйст??))
Ответить