Из двух клубков ниток связали три шапочки. Сколько шапочек можно связать из десят?? клубков ниток?
Математика
Из двух клубков ниток связали три шапочки. Сколько шапочек можно связать из десят?? клубков ниток?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? ре...
Математика
Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъёмов и 6 км спусков. При спуске скорость лыжника возрастает на 2 км/ч, при подъёме на столько же падает...
Русский язык