Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъёмов и 6 км спусков. При спуске скорость лыжника возрастает на 2 км/ч, при подъёме на столько же падает. 1.Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его ...

Математика
Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъёмов и 6 км спусков. При спуске скорость лыжника возрастает на 2 км/ч, при подъёме на столько же падает. 1.Какова собственная скорость лыжника на первом круге, если он преодолел его за 1,5 ч? 2. Сколько времени потребуется лыжнику на всю дистанцию, состоящую из двух кругов, если на втором круге его скорость упадёт на 20%?
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