Карандаши в 3 раза дороже ручки. Вся покупка стоит 32 рубля. Сколько стоят карандаши и сколько стоит ручка?

Математика
Карандаши в 3 раза дороже ручки. Вся покупка стоит 32 рубля. Сколько стоят карандаши и сколько стоит ручка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ручка стоит 6 руб,т.к. 2*3=6можно купить 3 карандашакарандаши будут стоить 6 руб.т.к. 3 карандаша * 2 рубля

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