Карандаши в 3 раза дороже ручки. Вся покупка стоит 32 рубля. Сколько стоят карандаши и сколько стоит ручка?

Математика

Карандаши в 3 раза дороже ручки. Вся покупка стоит 32 рубля. Сколько стоят карандаши и сколько стоит ручка?

Автор: Гость