Помогите пожалуйста решить задачу В семенах льна содержится 47% масла . Сколько масла содержится в 80 кг семян льна ?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу В семенах льна содержится 47% масла . Сколько масла содержится в 80 кг семян льна ?
Ответ(ы):
Гость:
Х (кг) - 47% 80 (кг) - 100% x=80*47/100 x=37,6
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