Помогите пожалуйста решить задачу В семенах льна содержится 47% масла . Сколько масла содержится в 80 кг семян льна ?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу В семенах льна содержится 47% масла . Сколько масла содержится в 80 кг семян льна ?

Автор: Гость