Скорость велосипедиста 12 км/ч это в 3 раза больше скорости пешехода но в 6 раз больше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса

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скорость велосипедиста 12 км.ч, если это в 3 раза больше скорости пешехода, то 12/3=4 км.ч, в 6 раз меньше скорости автобуса, значит 12*6=72 км.чответ:скорость пешехода 4 км.ч скорость автобуса 72 км.ч