Скласти означено-особові речення зі словами ДУМАТИ,РАДІТИ,ПАМ"ЯТАТИ
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Скласти означено-особові речення зі словами ДУМАТИ,РАДІТИ,ПАМ"ЯТАТИ
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