Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 2/3 и 7/12,23/100и 8/25,5/2и19/10 и можете об??яснить мне как это сделать а то я совсем не понимаю математику !

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Объясняю как находить: Вот к примеру 2/5 и 3/10 нужно домножать 2/5 домножаем что бы был одинаковый знаменатель 2/5 Умножаем на 2 Будет 2 x 2 =4/5 x 2 = 10 будет 4/10 3/10 не нежно домножать потому что у него знаменатель 10 Будет 3/10 и 4/10 Ноз : 10 Не говори что не понял