Для приготовления компота берут 5 частей яблок,2части сахару и 25частей воды.Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из600 г яблок

Математика
Для приготовления компота берут 5 частей яблок,2части сахару и 25частей воды.Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из600 г яблок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
600:5=120гр - вес 1 части 120*2=240 гр сахара 120*25=3000г воды
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