Для приготовления компота берут 5 частей яблок,2части сахару и 25частей воды.Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из600 г яблок

Математика

Для приготовления компота берут 5 частей яблок,2части сахару и 25частей воды.Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять, чтобы приготовить компот из600 г яблок

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