Помагите плиз я не могу делать
Английский язык
Помагите плиз я не могу делать
Ответ(ы):
Гость:
Table tennis, parrots, cat, непонятная картинка, a bike, scooter
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подчеркнуть в словах изученные орфограммы: Яблока, машина, девочка, коньки, сорока, чашка, карандаш, пенал, кролик, обезьяна, молоток, воробей, к...
Русский язык
Подумай, какое небесное тело имеет два названия: одно-мужского рода, другое - женского. Составь и запиши с этими словами предложения.
Математика
Первый автомобиль проехал 4км.а второй 9км.,причем первый из них израсходовал на 600??р.меньше чем второй.сколько бензина израсходовал каждый авто,...