Придумать смешную историю про будильник по картинкам чтение 4 класс

Литература
Придумать смешную историю про будильник по картинкам чтение 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Утром , когда надо собираться в школу , я туда не хотел и поэтому спал дальше . Будильник волновался что я просплю и поэтому всячески старался разбудить меня . Пел и бегал.
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