Составить со словами СТОЛ, КАРАНДАШ И СЫН однокоренные слова с УМЕНЬШИТЕЛЬНО ласкательным суффиксом

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Составить со словами СТОЛ, КАРАНДАШ И СЫН однокоренные слова с УМЕНЬШИТЕЛЬНО ласкательным суффиксом
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Гость:
Столик,карандашик,сыночек 
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